Büyükçekmeceliler, "Cumhuriyetimiz 100. Yılına Giderken" adlı söyleşide bir araya geldiler.

Büyükçekmece’de "Cumhuriyetimiz 100. yılına Giderken" adlı söyleşi düzenlendi. Kurşunluhan-Kültürpark’ta gerçekleşen söyleşide eski Devlet Bakanı Önay Alpago ve Tarihçi Yazar Sacide Bolcan konuşmacı olarak yer aldı. Kurşunluhan’da gerçekleşen "Cumhuriyetimiz 100. yılına Giderken" adlı söyleşiye katılım yoğun oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı (1994-1995) Önay Alpago ve Tarihçi Yazar Sacide Bolcan Cumhuriyetin önemi, Cumhuriyetin ülkeye kazandırdıkları, Atatürk Devrimlerinin kadına kattığı değerler gibi konular üzerine konuştular. Söyleşi finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından Sacide Bolcan ve Önay Alpago’ya çiçek takdim edildi.