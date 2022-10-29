Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılına özel olarak hazırlanan ‘’Cumhuriyet’e Giden Yol’’ sergisi Galataport’ta açıldı. Sergide konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ‘’İstanbullularımız sergiyi gelip görecekler ve Cumhuriyet bilincini kuşanacaklar’’ dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla hazırlanan ‘’Cumhuriyet’e Giden Yol’’ sergisi Galataport’ta açıldı. Sergi açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Sergide, Kurtuluş savaşıyla ilgili resimler ve şiirler yer aldı. Sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

“Beyoğlu’nda Cumhuriyet coşkusu iki gün önce başladı”

Sergide konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ‘’Beyoğlu’nda Cumhuriyet coşkusu iki gün önce başladı. Büyük bir coşku ve onurla Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. Milli Mücadele’nin başladığı Beyoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı zaferle kazandıktan sonra İstiklalimizin ismini, eski adı Cadde-i Kebir olan caddeye İstiklal Caddesi ismini vermek suretiyle de bütün İstiklal hikayemizin anlatıldığı yerdir. Beyoğlu’nda 3 gündür devam eden kutlamalarımızda ilk akşam, Beyoğlu’nun bütün kesimini, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Romanı, Boşnağı ile hep birlikte bir Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdik. Daha sonra İstiklal Caddesi ve Büyük Hendek Caddemizi bayraklarla sonattık, süsledik’’ dedi.

“Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerliyoruz”

Başkan Yıldız, konuşmasının devamında, ‘’Beyoğlu’nda geleneksel hale getirdiğimiz ‘’Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz’’ gazetesini Beyoğlu ile buluşturduk. Düzenlediğimiz konserlerde Beyoğlu’nda Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdık. Bugün de Galataport’ta Cumhuriyete Giden Yol sergisi ile kurtuluş savaşımızın anlatıldığı sergiyi İstanbullularımıza sunduk. İnanıyoruz ki sergiyi gelip görecekler ve Cumhuriyet bilincini kuşanacaklar. Cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerimizi sunuyoruz, ruhları şad olsun. Hep birlikte nice Cumhuriyet bayramlarını kutlamaya. 99. yılı kutlu olsun, Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı.