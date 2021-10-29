Cumhuriyet Bayramı’nda Harmandalı’yla coşuldu

Adana’nın Çukurova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında vatandaşlar, Atatürk’ün en çok sevdiği halkoyunlarından biri olan Harmandalı ile coştu.

Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü Mahfesığmaz Mahalle Muhtarlığındaki çok amaçlı salon önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle bayram alanına akın etti. Çukurova Belediyesi Mahfesığmaz Çok Amaçlı Salonda halk oyunları eğitimi alan kursiyerlerin oluşturduğu ekibin halk oyunları gösteriyle başladı.

Burada vatandaşlara hitap eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Büyük Önder Atatürk’ün “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en büyük bayramımızdır” sözünü hatırlattı. Bugünlerde cumhuriyetin değerini herkesin daha iyi anladığını belirten Çetin, “Büyük Atatürk’ün dediği gibi en büyük bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Halk oyunları gösterileri ve Atatürk’ün çok sevdiği “Harmandalı” oyunuyla devam eden etkinliğe vatandaşların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay ve İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akça da katıldı.

Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu da gerçekleştirildi.