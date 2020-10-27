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Cumhuriyet 97’inci yılına coşkulu kutlama

CUMHURİYET’İN 97’İNCİ YILI MALTEPE’DE, BİRBİRİNDEN COŞKULU ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK.

Genel 27.10.2020, 11:46
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Cumhuriyet 97’inci yılına coşkulu kutlama

Maltepe’de 100 motosikletli Bağdat Caddesi ve sahil yolunda, ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle tur atacak.

Cumhuriyet’in 97’inci yılı Maltepe’de, birbirinden coşkulu etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında mahallelerde otobüs eşliğinde, bando gösterisi yapılacak. 29 Ekim’de Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da eşlik edeceği otobüsle, 100 motosikletli ellerinde bayrak, Atatürk posterleri ve özel maskelerle Bağdat Caddesi ve sahil yolunda tur atacak.

Dünyaca ünlü piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri” isimli piyano resitaliyle, 28 Ekim Çarşamba saat 20.00’de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Seyircisiz olarak gerçekleşecek resital, Maltepe Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek. 29 Ekim’de de, “Esaretten Özgürlüğe” isimli tiyatro oyunu seyircili olarak sahnelenecek. Tiyatro Aşhk’ın sahneleyeceği oyunda iki Selanikli, iki mavi gözlü dev, iki memleket sevdalısı, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şair Nâzım Hikmet aynı sahnede buluşacak.

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