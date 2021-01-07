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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Endişeyle takip ediyoruz"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’de yaşanan olayları endişeyle takip ettiklerini söyledi.
Genel 07.01.2021, 01:01
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’de yaşanan olayları endişeyle takip ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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