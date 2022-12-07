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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Ukrayna Savaşıyla birlikte ortaya çıkan enerji ve gıda krizi Türk dünyasının ve Orta Asya’nın hayati bir rol oynayacağını gösteriyor"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diplomatik İlişkilerin 30. Yılında Türkiye-Kazakistan Eğitim İşbirliği ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Çalıştayı’nda konuştu.
Genel 07.12.2022, 12:32
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diplomatik İlişkilerin 30. Yılında Türkiye-Kazakistan Eğitim İşbirliği ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Çalıştayı’nda konuştu.