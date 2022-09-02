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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Töreni gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi.
Genel 02.09.2022, 19:52
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu, nöbet değişimi gösterisi yaptı. Gösteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde, Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve MSB Mehteran Birliği tarafından nöbet değişim töreni ve mehteran konseri gerçekleştirildi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi. Törene vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
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