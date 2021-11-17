Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dolunay manzarası

Ankara semalarında akşam saatlerinde görünen dolunay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Cami ile birlikte muhteşem bir görsel şölen sundu.

Millet Cami üzerinde beliren dolunay, eşsiz bir güzellik sundu. Dolunay ve caminin görüntüsü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden doyumsuz bir manzara izletti.