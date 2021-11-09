Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: “Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya’da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle” ifadelerine yer verdi.