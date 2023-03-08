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Enkaz eşyaları arasında yakınlarının hatıralarını arayan vatandaş,bulduğu 150 bin değerindeki ziyneti teslim etti
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: “Hacı adayı vatandaşlarımız, hac kura sonuçlarını e-kapı üzerinden sorgulayabilirler. Kura sonuçlarına göre hak kazanan vatandaşlarımız, kesin kayıtlarını da e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler.”
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: “Hacı adayı vatandaşlarımız, hac kura sonuçlarını e-kapı üzerinden sorgulayabilirler. Kura sonuçlarına göre hak kazanan vatandaşlarımız, kesin kayıtlarını da e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler.”
Genel 08.03.2023, 22:17
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: “Hacı adayı vatandaşlarımız, hac kura sonuçlarını e-kapı üzerinden sorgulayabilirler. Kura sonuçlarına göre hak kazanan vatandaşlarımız, kesin kayıtlarını da e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler.”