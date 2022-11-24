Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatay’dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamında terörün, teröristin ‘t’sini bırakmayacağız. Santim santim temizlemeye kararlıyız. Bu gafiller hangi maske altında karşımıza çıkarsa çıksın havadan, karadan ezip geçmeyi biliriz. Terörün tüm unsurlarıyla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara’nın Keçiören ilçesinde oluşturulan "Öğretmen Hatıra Ormanı" ve içinde görevi başında şehit edilen öğretmenlerin hatırasını yaşatmak üzere yapılan "Şehit Öğretmenler Abidesi"nin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmetle andı.

Öğretmenliğin yalnızca meslek değil, kutsal bir vazife olduğuna dikkati çeken Oktay, “Memleketimizin öğretmenleri taşıdıkları inanç, vicdan ve cesaret ile çok ayrı, müstesna bir değere sahiptir. Dünyanın her yerinde öğretmenlik ve öğretmenler kıymetlidir; ama bizim öğretmenlerimiz yeri gelmiş maarif davasında canını vermiş yeri gelmiş istiklal mücadelesine öncülük etmiştir” ifadeleriyle Türk öğretmenlerin değerine vurgu yaptı.

“Her bir öğretmenimizin görevini huzur-u kalp ile yapması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız”

Oktay, öğretmenlerin gönül rahatlığıyla görevini sürdürmesi için gerekli adımların atılacağının mesajını vererek, “Kurtuluş Savaşı’ndan itibaren şehit verdiğimiz 192 öğretmenimizin hatırasını daima kalplerimizde yaşatacağız. Ülkemizin neresinde olursa olsun her bir öğretmenimizin görevini huzur-u kalp ile yapması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız” açıklamasını yaptı.

“Güney sınırlarımızın tamamında terörün, teröristin ‘t’sini bırakmayacağız”

Terörle mücadeleye vurgu yapan Oktay, şunları kaydetti:

“Öğretmenlerimizi, masumları canice hayattan koparan tüm hain terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Sınırlarımızın içinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz terör operasyonlarıyla şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmıyoruz. Hatay’dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamında terörün, teröristin ‘t’sini bırakmayacağız. Santim santim temizlemeye kararlıyız. Bu gafiller hangi maske altında karşımıza çıkarsa çıksın havadan, karadan ezip geçmeyi biliriz. Eli öpülesi öğretmenlerimizden aldığımız ders daima inanç ve azimle çalışarak asla vazgeçmemektir. Arkalarında kim olursa olsun birliğimize, bütünlüğümüze halel getiremeyecekler. Bizi hedeflerimizden vazgeçiremeyecekler. Terörün tüm unsurlarıyla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim ve öğretim alanında devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Oktay, okulları yüksek standartlara kavuşturduklarını ve AK Parti iktidarı döneminde eğitim alanında birçok atılım yapıldığını söyledi.

Oktay, eğitim sistemini her kademesiyle ve her bir unsuruyla güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, tüm eğitim teşkilatıyla Türkiye Yüzyılına yürüdüklerini kaydetti.

“Ayşenur Alkan öğretmenimiz ‘geride öğrenci kaldı mı’ diyerek sığınaktan çıkıp sınıfları dolaşırken şehit oldu”

Konuşmasında şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle anan Milli Eğitim Bakanı Özer ise şunları söyledi:

“En son Gaziantep’te şehit olan Ayşenur Alkan öğretmenimiz öyle bir öğretmen ki o hain terör saldırısı olduğu zaman tüm öğrencileri sığınağa götürdükten sonra ‘acaba bir öğrenci geride kaldı mı’ diye tekrar sığınaktan çıkıp sınıfları dolaştığı zaman şehit oldu. Bir hafta önce İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda kaybettiğimiz Arzu öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Arzu Öğretmenimiz aynı zamanda 15 yaşındaki kızı Yağmur’u da kaybetti. Tüm terör saldırılarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti devleti, kararlılığını birlik ve beraberliğini her an tekrar tazeleyerek güçlü bir şekilde, umutla kutlu yolculuğuna devam edecektir.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Özer ve diğer katılımcılar, açılış konuşmalarının ardından “Şehit Öğretmenler Abidesi”ni ziyaret etti. Burada şehit öğretmenlerin yakınlarıyla sohbet edip fotoğraf çektiren Oktay ile Özer, sonrasında “Öğretmen Hatıra Ormanı”na fidan dikti.

Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, şehit olmuş öğretmenlerin aileleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Keçiören Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen “Öğretmen Hatıra Ormanı” ve “Şehit Öğretmenler Abidesi”, ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için açık tutulacak.