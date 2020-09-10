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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan KKTC’ye su müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu’nun can suyunu KKTC’ye taşıyan borularda ocak ayında meydana gelen arızanın onarılmasında sona gelindiğini belirterek, 25 Eylül’den itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını söyledi.

Genel 10.09.2020, 16:54
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan KKTC’ye su müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu’nun can suyunu KKTC’ye taşıyan borularda ocak ayında meydana gelen arızanın onarılmasında sona gelindiğini belirterek, 25 Eylül’den itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını söyledi.

Oktay, beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Mersin’in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan Norveç bandıralı ’Skandi Seven’ adlı gemide incelemelerde bulundu. Oktay, helikopter ile geldiği gemideki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, Anadolu’nun can suyunu KKTC’ye taşıyan borularda ocak ayında meydana gelen arızanın onarılmasında sona gelindiğini belirterek, 25 Eylül’den itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını söyledi. Oktay ayrıca, Kıbrıs’a tarımsal sulama sağlayacak su temin çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

’KKTC Su Temin Projesi’ kapsamında, Anamur’dan KKTC’ye içme suyunu karşılamak üzere bir bölümü deniz altından döşenen borularla su taşınıyor.

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