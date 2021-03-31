banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Gazeteciler de aşıda öncelikli olacak, peki basın kartı gerekli mi?
Gazeteciler de aşıda öncelikli olacak, peki basın kartı gerekli mi?
AB’den hellim peynirine ‘Kıbrıs malı’ damgası
AB’den hellim peynirine ‘Kıbrıs malı’ damgası
'Bitcoin' mağduru! 3 milyon lirasını kaybetti
'Bitcoin' mağduru! 3 milyon lirasını kaybetti
Yemek Sepeti'ne yapılan saldırının kaynağı tespit edildi
Yemek Sepeti'ne yapılan saldırının kaynağı tespit edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yakın zamanda geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığı için geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Genel 31.03.2021, 19:09
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yakın zamanda geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığı için geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yakın zamanda geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığı için geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oktay’a teşekkür etti. Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Doç. Dr. Selim Argun ve Osman Tıraşçı ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin karşıladı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu