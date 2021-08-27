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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vatandaşa aşure ikram etti
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşa aşure ikram etti.
Genel 27.08.2021, 14:24
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşa aşure ikram etti.
Çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Valiliği ziyaretinin ardından Çiçekli Camii’nde Cuma Namazını kıldı. Namazın ardından cemaatle sohbet eden Oktay, vatandaşa aşure ikram etti. Oktay’a Vali İnci Sezer Becel ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de eşlik etti.