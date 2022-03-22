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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır.”
Genel 22.03.2022, 15:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır.”