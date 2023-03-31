Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de depremde ölen öğrencilerin mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden KKTC’li öğrencilerin mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden KKTC’li öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı’ndaki mezarlıklarını ziyaret etti. Oktay, öğrencilerin mezarlarının başında dua ederek çiçek bıraktı. Oktay, daha sonra depremde hayatını kaybeden çocukların ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.