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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) AFAD bünyesinde yardımlar koordine edilecek. Bir hesapta yardımlar toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vatandaşlarımızı AFAD üzerinden yardım yapmaya teşvik etmek istiyoruz.&quo

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) AFAD bünyesinde yardımlar koordine edilecek. Bir hesapta yardımlar toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vatandaşlarımızı AFAD üzerinden yardım yapmaya teşvik etmek istiyoruz."

Genel 06.02.2023, 10:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) AFAD bünyesinde yardımlar koordine edilecek. Bir hesapta yardımlar toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vatandaşlarımızı AFAD üzerinden yardım yapmaya teşvik etmek istiyoruz.&quo

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) AFAD bünyesinde yardımlar koordine edilecek. Bir hesapta yardımlar toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vatandaşlarımızı AFAD üzerinden yardım yapmaya teşvik etmek istiyoruz."

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