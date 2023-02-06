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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) AFAD bünyesinde yardımlar koordine edilecek. Bir hesapta yardımlar toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vatandaşlarımızı AFAD üzerinden yardım yapmaya teşvik etmek istiyoruz.&quo
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) AFAD bünyesinde yardımlar koordine edilecek. Bir hesapta yardımlar toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vatandaşlarımızı AFAD üzerinden yardım yapmaya teşvik etmek istiyoruz."
Genel 06.02.2023, 10:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) AFAD bünyesinde yardımlar koordine edilecek. Bir hesapta yardımlar toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vatandaşlarımızı AFAD üzerinden yardım yapmaya teşvik etmek istiyoruz."