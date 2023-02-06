Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk etapta odaklandığımız konu müdahale boyutu. En büyük arzumuz vatandaşların sağ kurtarılması. Çok büyük bir deprem. Hep birlikte birlik ve beraberlikle bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."