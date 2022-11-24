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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay’dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamında terörün, teröristin ’t’sini bırakmayacağız. Santim santim temizlemeye kararlıyız. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay’dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamında terörün, teröristin ’t’sini bırakmayacağız. Santim santim temizlemeye kararlıyız. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz."
Genel 24.11.2022, 12:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay’dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamında terörün, teröristin ’t’sini bırakmayacağız. Santim santim temizlemeye kararlıyız. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz."