Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Hasarlı binalardan uzak durulmalı”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.