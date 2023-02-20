Son Dakika
AFAD: “Vatandaşlarımızın deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir”
Başkan Pekmezci: "Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu, 105 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugünde bizlere düşen bu bilgilerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Hasarlı binalardan uzak durulmalı”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor” dedi.
Genel 20.02.2023, 20:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.