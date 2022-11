Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ”6 kişiyi kaybetmiş durumdayız, 2’si ağır olmak üzere 81 yaralımız var”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin, "An itibariyle yine 4’ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81’de yaralımız var 2’si ağır olmak üzere. Çeşitli hastanelerimizde bu yaralılarımız tedavi altında" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Oktay’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’da eşlik etti. Patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ”İstiklal Caddesi’nde talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağolsun. Şuan itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Şuana kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde. Tabi çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Tüm kamera kayıtları inceleniyor. Tüm mağazalardaki çalışan arkadaşlar da dahil gerekli görgü tanıkları dahil tamamı olayla ilgili görüşülüyor. Gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Netleştikçe basınımızla milletimizle de paylaşılacaktır. An itibariyle yine 4’ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin yakınlarına da tekrar baş sağlığı diliyoruz. 81’de yaralımız var 2’si ağır olmak üzere. Çeşitli hastanelerimizde bu yaralılarımızda tedavi altında. Ümit ediyoruz bir an önce sağlığına da kavuşurlar. Emniyet güçlerimiz, gerek savcılığımız tüm çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızı ile devam ediyor. Gerek buradaki savcılarımız 8 savcımız var. Merkezde Adli Tıp’ta 6 savcımız ilave çalışmalarını devam ettiriyor. Bu gerektiği taktirde artırılarak tüm çalışmalar güvenlik boyutunda yapılacaktır. Son ana kadar da olayın takipçisi olacağız” dedi.

“Türkiye eski Türkiye değil” diyen Oktay, “Tabi Türkiye’de huzur ve güven hakim. Gerek sınırların içerisinde gerekse sınırlarının ötesinde. Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında kim varsa, her kim varsa sonuna kadar sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşılacaktır. Yine Türkiye’ye getirilecektir. Yargıya teslim edilecektir. Her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil. Bunu herkes böyle bilsin. Eski Türkiye gibi her yönüyle şuan da kalkınma yönünde, güvenlik yönünde, huzur yönünde istikrarı sağlamış bir ülke ve dünyada bir çok olayda söz sahibi olan bir Türkiye’ye hiç kimse bu tür eylemlerle ne mesaj verebilir ne de yolundan döndüre bilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çözeceğiz. Hem de çok yakında çözeceğiz. Çözdüğümüz zamanda sadece bu olayın tetikçileri değil bu tetikçilerin arkasında kim varsa önünde sağında solunda gerek içeri de gerekse dışarıda her kim varsa bunun hesabı tamamından sorulacaktır” dedi.