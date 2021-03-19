CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: “ÜLKEMİZ DÜNYAYA DEĞER KATAN BİR MARKADIR”

Bu yıl, Değer Zirvesi Komite Başkanı Pınar Erez tarafından üçüncü kez düzenlenen ödül töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin katılımıyla gerçekleşti.

“Türkiye için Değer” ilkesiyle bu yıl “Sürdürülebilir bir Dünya” temasıyla gerçekleşen “Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni”, bilimden sanata, spordan gastronomiye kadar birçok markayı ve Türkiye’nin değerli isimlerini bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin teşrifleriyle gerçekleşti.

Ödül töreni vesilesiyle yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla, mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır” dedi.

Yenilikçi, kaliteli ve çığır açan başarıları örnek göstermeye önem verdiklerini söyleyen Oktay, tasarlayan, fikir üreten, ilerleme ve ilerletme derdinde olan herkesi, ülkenin hedeflerine ulaşmasında rol oynayan birer değer taşıyıcısı olarak gördüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sözlerine şöyle devam etti: “Salgının en kritik günlerinde, gelişmiş ülkelerin dahi maske tedariki derdine düştüğü bir zamanda, hepiniz iyi hatırlarsınız, yine tıbbi malzemelerle birlikte çok hızlı bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde ihtiyaç olan yerli, milli solunum cihazını üretip, 157 ülkeye ve Birleşmiş Milletler dahil 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme yardımı gönderen Türkiye ile hep birlikte gurur duyalım. Milli Teknoloji Hamlesi'yle inovasyona değer katan, yerli elektrikli otomobil üretim çalışmalarını başlatan ve çıtayı uzaya taşıyan ülkemizi alkışlayalım. Ve alkışların en büyüğünü, 18 yıldır millet aşkıyla çalışarak liderliğiyle duruşuyla ülkemizle birlikte dünyaya değer katan Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderelim. Şu an bulunduğumuz noktayı yeni reformlarla inşallah çok daha ileriye taşıyacağız.”

Türkiye’ye değer katan 12 marka ödüllerini aldı

Etkinlikte, "Sanatta Değer" ödülü yönetmen-yazar Derviş Zaim adına Aygün Doğen'e, "İnsanlığa Değer Katan Dernek" ödülü Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) adına AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen'e, "İnsanlığa Değer Katanlar" ödülü Prof. Dr. Murat Dilmener'in çocukları Fulya Gençoğlu, Taner ve Caner Dilmener'e, "Topluma Değer Katan Marka" ödülü Halkbank adına Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a, "Savunma Sanayimize Değer Katan Marka" ödülü ise Baykar Savunma adına Baykar Savunma Koordinatörü Dr. Paşa Özen'e verildi.

"İstihdama Değer Katan Marka" ödülü Koç Holding adına Koç Holding Resmi İşler Direktörü Ufuk Çıplak’a, "İhracata Değer Katan Marka" ödülü Sanko Holding adına Sanko Holding Finans Direktörü Mustafa Günbulut'a, "E-ticarete ve E-ihracata Değer Katan Marka" ödülü Hepsiburada adına Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ'a, "İhracata Değer Katan Marka" ödülü Vestel adına Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu'ya, "Zamana Değer Katan Marka" ödülü Getir adına Getir Kurucusu Nazım Salur'a, "100 Yıllık Değer" ödülü Eyüp Sabri Tuncer adına Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer'e, "Uluslararası Spor Arenasındaki Zaferleri ile Ülkemize Değer Katan" ödülü ise Artistik Jimnastik Erkek Milli Takımı adına Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonu İbrahim Çolak'a verildi.

Ödül sahiplerine ödülleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından takdim edildi.