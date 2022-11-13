Son Dakika
Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’unun taburcu edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’unun taburcu edildiğini açıkladı.
Genel 13.11.2022, 22:32
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’unun taburcu edildiğini açıkladı.