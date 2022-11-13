Son Dakika
Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Taksim patlama) Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir kişinin bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. 2’si ağır 81’de yaralımız var"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Taksim patlama) Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir kişinin bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. 2’si ağır 81’de yaralımız var"
Genel 13.11.2022, 20:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Taksim patlama) Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir kişinin bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. 2’si ağır 81’de yaralımız var"