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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Taksim patlama) Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir kişinin bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. 2’si ağır 81’de yaralımız var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Taksim patlama) Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir kişinin bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. 2’si ağır 81’de yaralımız var"

Genel 13.11.2022, 20:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Taksim patlama) Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir kişinin bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. 2’si ağır 81’de yaralımız var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Taksim patlama) Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir kişinin bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. 2’si ağır 81’de yaralımız var"

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