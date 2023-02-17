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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şu ana kadar 6 milyar 802 milyonun üzerinde nakdi yardımda bulunuldu."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şu ana kadar 6 milyar 802 milyonun üzerinde nakdi yardımda bulunuldu."

Genel 17.02.2023, 19:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şu ana kadar 6 milyar 802 milyonun üzerinde nakdi yardımda bulunuldu."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şu ana kadar 6 milyar 802 milyonun üzerinde nakdi yardımda bulunuldu."

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