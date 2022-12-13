Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.
Genel 13.12.2022, 16:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.