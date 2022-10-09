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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Ülkenin gençlerini terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemeyenler TÜGVA’ya saldırıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Ülkenin gençlerini terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemeyenler TÜGVA’ya saldırıyor."

Genel 09.10.2022, 18:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Ülkenin gençlerini terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemeyenler TÜGVA’ya saldırıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Ülkenin gençlerini terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemeyenler TÜGVA’ya saldırıyor."

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