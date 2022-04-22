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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Öğrenci burslarını ve kredilerini mayıs ayı için 25’inde hesaplara yatıracağız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız" dedi.
Genel 22.04.2022, 20:52 22.04.2022, 21:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız" dedi.