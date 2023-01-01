Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti. Niyazi Sayın ile sohbet eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.