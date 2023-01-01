Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti.
Genel 01.01.2023, 23:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti. Niyazi Sayın ile sohbet eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.