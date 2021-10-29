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Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: “DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam’ı anlatan bir kurumdur”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Atatürk Kültür Merkezi’nde kurdele keserek açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Atatürk Kültür Merkezi’nde kurdele keserek açılışını gerçekleştirdi.
Genel 29.10.2021, 18:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Atatürk Kültür Merkezi’nde kurdele keserek açılışını gerçekleştirdi.