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Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle iftarda bir araya geldi
Genel 05.04.2023, 23:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle iftarda bir araya geldi