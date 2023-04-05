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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle iftarda bir araya geldi

Genel 05.04.2023, 23:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle iftarda bir araya geldi

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