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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, 2023’le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. Milletimizden aldığımız güçle bu oyunu bozacağız. "
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, 2023’le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. Milletimizden aldığımız güçle bu oyunu bozacağız. "
Genel 27.11.2022, 17:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, 2023’le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. Milletimizden aldığımız güçle bu oyunu bozacağız. "