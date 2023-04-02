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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak”

Genel 02.04.2023, 20:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak”

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