Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Oy pusulasının bir yanında huzur olacak, diğer tarafında kavga olacak, kriz olacak”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak”
Genel 02.04.2023, 20:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ”Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak”