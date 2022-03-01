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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus’taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus’taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus’taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.
Genel 01.03.2022, 00:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus’taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.