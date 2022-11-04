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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin: "Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi dönemini çok dikkatli, tedbirli ve krizi fırsata çevirecek şekilde değerlendirdi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkilerini sürdüreceği anlaşılıyor.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkilerini sürdüreceği anlaşılıyor.”
Genel 04.11.2022, 11:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkilerini sürdüreceği anlaşılıyor.”