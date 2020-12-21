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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan memleketi Rize’de toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü Kocaeli’ndeki hastanede hayatını kaybeden yeğeni Ahmet Erdoğan’ın cenazesi memleketi Rize’de toprağa verildi.
Genel 21.12.2020, 10:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü Kocaeli’ndeki hastanede hayatını kaybeden yeğeni Ahmet Erdoğan’ın cenazesi memleketi Rize’de toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), korona virüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan’ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından cenaze aracı ile Sabiha Gökçen Havalimanına ardından sabah saat 5.20 uçağıyla Trabzon’a ve daha sonra ise memleketi Rize’nin Güneysu İlçesi Dumankaya Köyü’ne getirildi.Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu katılırken Rize Valisi Kemal Çeber ise Covid-19 tedavisi gördüğü için katılamadı. Ahmet Erdoğan’ın cenazesi saat 10.00’da kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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