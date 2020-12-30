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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yaptırılan Sarıkamış Ay Yıldız Tören Alanı havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaptırılan 40 bin kişilik Ay Yıldız Tören Alanı havadan görüntülendi.
Genel 30.12.2020, 12:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaptırılan 40 bin kişilik Ay Yıldız Tören Alanı havadan görüntülendi.Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi’nin bulunduğu Ay Yıldız Tören Alanı kar altında görsel şölen sundu. Birinci Dünya Savaşı’nda Rus işgalinde bulunan doğu illerini geri almak için düzenlenen Sarıkamış Harekatı’nda binlerce Mehmetçiğin şehit düştüğü ilçede anma etkinliklerinin gerçekleştirildiği tören alanı şehitleri anma etkinliklerine hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile yapılan Yukarı Sarıkamış Mahallesi’ndeki tören alanı ve ziyaretçi müzesi beyazlar altında görüntüsü büyüledi.
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