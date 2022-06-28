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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Adana’da yüksek kalitede petrol bulunduğunu açıkladı. Petrolün bulunduğu ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2 sahası daha önce arama yapan yabancı şirket tarafından ’petrol yok’ denilerek kapatılmıştı.

Genel 28.06.2022, 11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Adana’da yüksek kalitede petrol bulunduğunu açıkladı. Petrolün bulunduğu ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2 sahası daha önce arama yapan yabancı şirket tarafından ’petrol yok’ denilerek kapatılmıştı.

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dünkü kabine toplantısı sonrası açıklandı. Haber bölge halkında büyük sevinç yaşattı. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi.

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