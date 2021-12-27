banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hamsi, tezgahları da terk etti
Hamsi, tezgahları da terk etti
THY'den George Clooney iddialarına yalanlama
THY'den George Clooney iddialarına yalanlama
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hikayesini anlattığı AK Parti İlçe Yöneticisi Sevda Sunguroğlu "Çok duygulandım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında hikayesini anlattığı Aranvutköy Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sevda Sunguroğlu İHA’ya konuştu. Sunguroğlu, "Orada benim hikayemi reis gözleri dolarak anlattığında çok duygulandım. Babam nasıl son nefesine kadar savundaysa ben ve ailem de son nefesimize kadar reisin arkasında olacağız" dedi.

Genel 27.12.2021, 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hikayesini anlattığı AK Parti İlçe Yöneticisi Sevda Sunguroğlu "Çok duygulandım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında hikayesini anlattığı Aranvutköy Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sevda Sunguroğlu İHA’ya konuştu. Sunguroğlu, "Orada benim hikayemi reis gözleri dolarak anlattığında çok duygulandım. Babam nasıl son nefesine kadar savundaysa ben ve ailem de son nefesimize kadar reisin arkasında olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında AK Parti Arnavutköy İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sevda Sunguroğlu’nun hikayesini gözleri dolarak anlatmış, o anlar salonda olanları da duygulandırmıştı.

Sunguroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla o günleri tekrar yaşadığını ve çok mutlu olduğunu anlattı.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde babası ile yaşadığı anısını anlatan Sunguroğlu, "Ramazan ayı idi. Babama 11 ay önce ’akciğer kanseri’ teşhisi konmuştu. Son bir haftasında babam kötüleşti. Ama konuşuyor bizimle aklı başında. Biz de biliyoruz bu hastalığını uzun sürmeyeceğini. Seçim zamanı işler çok yoğun o dönemde ben kadın kollarında program sorumlusuyum her gün orada olmam gerekiyor. Geliyorum babamın yanında kardeşim gelinim annem ben hepimiz geç saatlere kadar başında kuran okuyoruz, muhabbet etmeye çalışıyoruz. Bir kaç saat uykuyla sabah gitmedim babamın durumunu bildiğim için. Son bir gün bile olsa babamla zaman geçirmek istedim. İndim aşağıya. Babam beni gördü. ’Hayırdır’ dedi. ’Baba biraz rahatsızım’ dedim. ’Ben mi hastayım sen mi’ dedi. ’Bak kızım ben bugüne kadar AK Parti’ye gönül vermiş bir insanım ama sadece oyumu kullandım. Sana elimden gelen desteği verdim. Benim için Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgidir. Ben senin babanım ama vatan benim için daha önemli senin için de daha önemli olması lazım. Gideceğin yer uzak değil. Bana bir şey olursa ölüm o kadar kolay değil 5 dakikada çağırırlar gelirsin’ dedi. Kalktım gittim ben. O gece biz babamı kaybettik zaten. Ben gittikten babam anneme ’Bana bir şey olursa seçim zamanı kız gitmemezlik etmesin. Onun görevi var görevini yerine getirmek zorunda’ demiş" ifadelerini kullandı.

Babası ile yaşadığı anıyı Tanıtım Medya Başkanlığı’ndan bir arkadaşı ile paylaşarak İl Başkanlığına gönderdiğini söyleyen Sunguroğlu, "Gönderdim ben onu ama orada reisin söyleyeceği hiç aklıma gelmezdi. 39 ilçeyiz çok kalabalığız bütün Türkiye izliyor. Orada benim hikayemi reis gözleri dolarak anlattığında çok duygulandım. Babam nasıl son nefesine kadar savundaysa ben ve ailem de son nefesimize kadar reisin arkasında olacağız" şeklinde konuştu.

Bir gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmayı çok istediğini söyleyen Sunguroğlu, "Dünkü programda Sarıyer’de bir ablamıza gideceğini söyledi çok isterim benim evime de gelsin. Hatta gelmesin beni çağırsın ben giderim" diye konuştu.

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu ise Sevda Sunguroğlu’nun anısının kendilerini gururlandırdığını anlatarak, "Hem anıyı yaşayan hem bilen biri olarak ben de ilk duyduğum andan itibaren partimizde bu tür sevdalı dostlarımızı görmek gurur veriyor. Sevda ablamız mahallemizin mahalle yönetimlerinden başlamış, kuruluşundan beri bu davaya gönül vermiş bir ablamız. Sağ olsun ilk başladığı günden bu güne kadar azimle çalışan bir ablamız. Bir dönem kadın kollarında görev aldı. Geçen dönem de biz ana kademe yönetime istedik. Sağ olsun bizleri kırmadı. Rahmetli babası ile o dönemde hem istişarelerimiz devam ediyordu, bilgi alıyorduk kendisinden. Hem çalıştığı yerde işinden sona babasına bakmakla yükümlüydü. Nem teşkilat işlerini aksatmıyordu. Cumhurbaşkanımız dün bu hikayeyi zikretti. Asıl bizi gururlandıran Sevda abla gibi birçok neferin bu dava uğruna bu tür hikayelerin olması. Bu kahramanlar bu davayı ilerletiyor. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8