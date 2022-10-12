Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 yıl önce boşaltılması talimatını verdiği cezaevi ziyareti öncesi 1 gün içinde boşaltıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da katıldığı programda, “Diyarbakır Cezaevi’ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz” dediği cezaevi, cumartesi günü kente yapacağı ziyaret öncesi 1 günde boşaltıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2021 yılında Diyarbakır Valiliği önünde gerçekleştirilen "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB’de 30 fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada birçok konuya değinirken Diyarbakır E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nun durumuna da değinmişti. Erdoğan, “Bugün sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muamele ile anılan Diyarbakır Cezaevi’ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır’ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü kente yapacağı ziyaret öncesi cezaevi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 270 mahkum ve 170 personel olan Diyarbakır E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu, 1 günde kentte hizmet veren diğer kampüsteki ceza infaz kurumlarına nakledildi.

“Buranın bir hastaneye ihtiyacı var, esnafta da ekonomi canlanır”

Cezaevinin boşaltılmasını değerlendiren Rüstem Üçgöz adlı vatandaş, yerine yapılacak müzenin çok anlam taşımadığını söyledi. Müzenin geçmişteki acıları burada canlandıracağını belirten Üçgöz, “Yaşanan olaylar sanki tekrar göz önünden geçecek. Buranın güzel bir hastaneye çevrilmesini isterim. Burada 500 binden fazla bir nüfus var. Buranın bir hastaneye ihtiyacı var. Hem esnafta ekonomi canlanır, hem de 24 saat olacak bir yer olacağı için daha faydalı olur. Müzenin ise belli bir saati vardır” dedi.

Alaattin Ayata ise cezaevinin kapatılmasının çok iyi olduğunu ifade etti. Ayata, “İnsan gördüğü zaman rahatsız oluyordu. İsmi üstünde cezaevi ve şehrin içinde. Cezaevinin merkezin içinde kalması hoş bir şey değil. Başka bir şey yapılmaktansa müze olması iyi olur. Başka yerden insanlar gelir ve canlılık olur” şeklinde konuştu.