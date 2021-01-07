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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türksat5A uydusu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece uzaya fırlatılacak Türksat5A uydusu ile ilgili paylaşım yaptı.
Genel 07.01.2021, 22:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece uzaya fırlatılacak Türksat5A uydusu ile ilgili paylaşım yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece uzaya fırlatılacak Türksat5A uydusu ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, “Türksat5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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