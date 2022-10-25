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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Halit Kıvanç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sunucu Halit Kıvanç için yayınladığı taziye mesajında “Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.
Genel 25.10.2022, 23:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sunucu Halit Kıvanç için yayınladığı taziye mesajında “Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo ve televizyon tarihinin sembol isimlerinden Halit Kıvanç’ın vefatı sonrasında sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Erdoğan yaptığı paylaşımda “Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.