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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda başarı elde eden sporculara tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.
Genel 20.05.2022, 22:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın, 2 bronz madalya kazanan sporcularla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları ve teknik heyetini kazanılan başarıdan dolayı tebrik etti.