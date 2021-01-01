Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cuma namazı çıkışında Fikri Sağlar’ın açıklamalarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikri Sağlar’ın açıklamalarına yönelik soru üzerine, “Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kalmış CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır. Bu faşist anlayış halen sürüyor. Bay Kemal, yanına 2 tane başörtülü alarak milleti aldatamazsın. 2 değil 20 başörtülü alsan da milleti aldatamazsın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki evinden çıkarak, Cuma namazını kılmak üzere Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne geldi. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, “2020 sadece bizim için değil, tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu. Tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Dün itibariyle vefat sayısı 1 Milyon 819 bin idi. Böyle bir yıl yaşadık. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde İnşallah 2021 bu noktada bir düşüş yılı olacaktır diye düşünüyoruz. Tedbirlerle birlikte aşılarda alınan mesafe var. 3 milyon aşı geldi ve serisi devam edecek. Hedefimiz Çin’den 50 milyon, Almanya’dan bir o kadar daha gelme durumu söz konusu. Bir takvim içerisinde vatandaşlarımızın aşıya karşı olan tutarlılığı vak’a sayılarını daha da düşürecek, vefat sayılarını da azaltacaktır diye temenni ediyoruz. Bakanlığımız gerekli tedbirleri almış çalışmalarımız da devam etmektedir” dedi.

“Almanya ile ortak üretim söz konusu”

Aşı konusunda Almanya ile ortak üretim söz konusu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TÜBİTAK çalışmalarını sürdürüyor. Olumlu gelişmeler var. Rusya ile yürütülen çalışmalar var. Ayrıca Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalar var. Aldığımız şu tedbirlerle, sokağa çıkma tedbirlerimiz var. Her akşam ve hafta sonları devam eden tedbirlerimiz devam ediyor. Tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var. Bar, pavyon, balo vs.. Dün Boğaz’da yatta bir şeyler oldu. Bunlar bizi üzüyor, rahatsız ediyor. Biz bu yasakları keyfimiz için zevkimiz için istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz. Bunu da Bilim Kurulumuzun tespitleriyle bu adımları atıyoruz. Aşılar konusunda TÜBİTAK başkanımız Uğur beyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu konuda takvim belli olacak " ifadelerini kullandı.

“

Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı”

CHP’li Fikri Sağlar’ın başörtülülere yönelik açıklaması sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu bu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Bu CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Tarlada çiftçi olursa başörtüsü meşrudur. Ama üniversiteli olursan yasaktır. Böyle bir mantık var. İnsanın giyimine kuşamına göre değerlendirmeye kalkarsak, bunu fikir özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Sorduğunuzda bunlar inanç, fikir özgürlüğünden bahsediyor. Nasıl bir inanç özgürlüğü.. Bırakın artık bu işleri. 50’li yıllardaki CHP’nin olduğunu, yaşam tarzı olarak hala insanların yaşamlarına müdahale ettiklerini görmek istemiyoruz. Bay Kemal yanına 2 tane başörtülü alıp milleti aldatama sürecini bıraksın. Aldatamazsın. 2 değil 20 tane de başörtülü koysan yanına milleti aldatamazsın, senin ne olduğunu millet iyi biliyor. Hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda görecekler. Şartlar belli. Devletin hangi kurumuna hangi şartlarla girilir bellidir. Bunlar daha çok şey görecekler. Bu kuralları da ayaküstü bunların değiştirme hakkı ve yetkisi yoktur. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri daha çok mesafeler alacağız sen çağın dışında kaldın, tabi Bay Kemal bir şey söyleyemiyor."

Pınar Gültekin’in babasının iddiaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pınar Gültekin’in babasının iddialarına yönelik soru üzerine ise “Sayın Kemal neden bunu cevapsız bıraktı? Onu biraz sıkıştıracaksınız. Onun adına ben cevaplamayayım. Bunu anlamanız lazım. Bunların sorunları var. Taciz, tecavüz, hırsızlık var. Artık CHP’nin nereden nereye geldiği çok açık net ortada. En güzel dersi 2023’te sandıkta benim milletim bunlara verecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ayasofya 2020’nin taçlı yıldızıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözcü Gazetesi’nde 2020 yılının felaketleri arasında Ayasofya Camii’ne ilişkin yer alan değerlendirmesine yönelik soru üzerine “ Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de buna boşuna para verip almasın. Ayasofya 2020’nin taçlı yıldızıdır.

Ayasofya’daki bir kafeye uğradı

Açıklamalarının ardından Ayasofya’nın yanında bulunan bir kafeye girdi. Buradakilerle bir süre konuşarak meyve suyu içti. Erdoğan daha sonra yürüyerek Topkapı Sarayı kapısına kadar geldi. Burada da basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.