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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BİP paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli sosyal medya uygulaması BİP hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak, “Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde siber vatanımıza daha çok sahip çıkmakta kararlıyız” açıklamasına yer verdi.
Genel 15.01.2021, 15:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli sosyal medya uygulaması BİP hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak, “Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde siber vatanımıza daha çok sahip çıkmakta kararlıyız” açıklamasına yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli sosyal medya uygulaması BİP hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında şu cümlelere yer verdi:“Az önce İstanbul’da yaptığım konuşmada değindiğim şu önemli noktayı buradan, yerli ve milli uygulamamız olan BİP üzerinden sizler ile paylaşmak isterim: Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde siber vatanımıza daha çok sahip çıkmakta kararlıyız. Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.”
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