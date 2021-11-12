Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e "Türk Dünyası Nişanı" taktim etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün gerçekleşen “Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler” temasıyla gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde katıldı. Etkinlik kapsamında konuşma gerçekleştiren Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel olarak teşekkürlerini iletti.

ALİYEV’E TÜRK DÜNYASI ALİ NİŞANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türk Dünyası Ali Nişanı” alan Aliyev Bunun iki devlet arasındaki önemini belirtti. Karabağ savaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya göstermiş olduğu ilgi ve alakaya da değinen Aliyev, Erdoğan’ın verdiği desteği her an hissettiklerini belirtti.

Aliyev, bu desteğin Azerbaycan devleti ve halkına güç verdiğini belirterek, “Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan’ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olacağını gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Türk Konseyi (Türk Keneşi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi, 12 Kasım 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda (Yassıada) başladı. Türk Konseyi üye ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda, “Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler” temasıyla toplandı.

ERDOĞAN: KONSEYİMİZİN ADINI TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI OLARAK DEĞİŞTİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada “Kurumsallaşmasını geliştiren, bölgesinde ve ötesinde itibarını artıran Konseyimizin adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştiriyoruz. Tabii bu tarihî değişikliğin sadece sözde kalmaması, fiiliyata da dönüşmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdad Amreyev katıldı.

TÜRK DÜNYASI 2040 VİZYON BELGESİ’Nİ UYGULAMAYA ALACAĞIZ”

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“…Kurumsallaşmasını geliştiren, bölgesinde ve ötesinde itibarını artıran Konseyimizin adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştiriyoruz. Tabii bu tarihî değişikliğin sadece sözde kalmaması, fiiliyata da dönüşmesi gerekiyor. Gerek sekretaryanın yapısı ve çalışma usulleri gerek siyasi, iktisadi ve toplumsal dayanışmamız aile meclisimizin örgüt niteliğini yansıtmalıdır. Ülkelerimizi ve bölgemizi ilgilendiren meseleleri ve fırsatları istişare etmek için teşkilatımızdan daha fazla faydalanmalıyız. Bu manada, Dışişleri Bakanlarımızın 27 Eylül’de Afganistan konusunda yaptıkları olağanüstü toplantı bir ilki teşkil etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı olarak Gözlemci Üyemiz Macaristan’la birlikte salgın karşısında verdiğimiz ortak mücadele de bir diğer başarı örneğidir. Bugün ayrıca değerli katkılarınızla hazırlanan Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi’ni uygulamaya alacağız. Bu belge, ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecek, barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma irademizin tezahürü olacaktır.”