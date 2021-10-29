Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AKM paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı bu akşam yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte bu akşam açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı, “Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun.”