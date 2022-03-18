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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “1915 Çanakkale Köprüsü” paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1915 Çanakkale Köprüsü’ne” ilişkin video mesaj paylaştı.
Genel 18.03.2022, 01:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1915 Çanakkale Köprüsü’ne” ilişkin video mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bugün açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip “1915 Çanakkale Köprüsü’ne” ilişkin video mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında, “Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası” ifadelerine yer verdi.