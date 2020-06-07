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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar beş yaşında

SUDAN DEVLET BAŞKANI ÖMER EL BEŞİR TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLEN ASLANLAR 5 YAŞINA GİRDİ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar beş yaşında

SUDAN DEVLET BAŞKANI ÖMER EL BEŞİR TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLEN ASLANLAR 5 YAŞINA GİRDİ.

07 Haziran 2020 Pazar 14:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar beş yaşında

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen iki dişi ve iki erkek aslan beş yaşına girdi. Çiftleşme döneminde olan aslanların, yıl sonuna doğru yavru vermesi bekleniyor.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aslanları beş yaşına girdi. Yaklaşık 3 yıl önce Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimli 2 dişi, 2 erkek aslan beş yaşına girdi.

Yıllar önceki Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen ve düzenli şekilde bakımları ile beslenmeleri yapılan aslanların ağırlıkları 130-160 kilogramlara kadar ulaştı. Çiftleşme döneminde olan aslanların, yıl sonuna doğru yavru vermesi bekleniyor.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanları beş yaşına girdi”

Aslanların son durumu hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Yıllar önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan’dan iki dişi ve iki erkek aslan hediye etmişlerdi. Cumhurbaşkanımız da o dönem bu aslanları Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndermişti. Aslanlarımız Sudan’dan hayvanat bahçemize ilk geldiklerinde çok küçük ve cılızlardı. Şu anda bu aslanlar beş yaşına geldi” dedi.

“Aslanlardan yıl içinde yavru almayı bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarının tüm bakımlarının titiz bir şekilde yapıldığını belirten Özsöyler, “Aslanlarımıza ilk geldikleri günden beri titiz bir şekilde bakmaya devam ediyoruz. Sıklıkla sağlık taramalarını ve bakımlarını yapıyoruz. Beslenmelerine de dikkat ediyoruz. Şimdi aslanlarımız beş yaşında ve iyi bir durumda. Aslanlar, cinsel olgunluğa da erişmiş ve çiftleşme dönemine girmiş durumda. O yüzden bu yıl içerisinde bu aslanlarımızdan yavru almayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aslanlar ziyaretçi sayısını arttırıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait aslanların hayvanat bahçesindeki ziyaretçi sayısını da arttırdığını ifade eden Özsöyler, “Cumhurbaşkanımıza ait aslanların yıllar önce hayvanat bahçemize getirilmesinin ardından ziyaretçi sayımızda da artışlar oldu. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden bu aslanları görmeye gelenler var. Biz de o yüzden bu aslanlara özel ilgi gösteriyoruz. Bu aslanlarımızın barınaklarını da doğal ortamlarına uygun şekilde düzenledik. Ayrıca aslanlara yazlık ve kışlık barınaklar da yaptık. Bu hayvanlarımıza diğer tüm hayvanlarımızda olduğu gibi iyi bakmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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