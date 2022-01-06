Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davul zurnalı destek

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 25 müzisyenin katıldığı davul ve zurnalı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verildi.

Ulu Cami Meydanı’na gelen Abdal Halil Ağa’nın torunları davul ve zurnalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek gösterisi yaptı.

Gösteriyi izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydederken müzisyenler, mehter marşı ve Maraş halk oyunu çaldı.

Davul zurnalı gösterinin ardından açıklama yapan 46 yaşındaki fabrika işçisi Hacı Altun, “Bugün burada toplanmamızın sebebi ekonomi üzerinden ülkemize açılan savaştır. Kim ne derse desin, kağıt parçasına, bunun arkasına düşüp tapanlara ve zilletin temsilcilerine teslim etmeyeceğiz” dedi.

İlelebet Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olduklarını ifade eden Altun, “Sivil inisiyatif olarak buradayız. Ne diyor Aşıkoğlu Hüseyin, ‘Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülizar olmaz’. Biz de diyoruz ki, ‘Maraş, hatta Anadolu bize mezar olmadan zilletin ağ babalarına bize ne ve reis ile cihan devletine’ diyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanda toprağını canımızla ve kanımızla muhafaza edeceğimize ant içtik” diye konuştu.

Doların Türk milletinin ayakları altında olduğunu ifade eden Altun, “Zillet ortaklarına sesleniyorum, adam gibi yerinizde durun ülkenize sahip çıkın. Yoksa 15 Temmuz’da tanka, topa ve mermiye göğüs geren bu millet hiçbir zaman vatanın hiçbir toprağını size teslim etmeyecektir. Biz diyoruz ki, eğer reisin kılına dokunacak olunursa, canımızla kanımızla ölmeye ant içmişiz. Sizin taptığınız bu dolar, Müslüman Türk milletinin ayağının altındadır” dedi.